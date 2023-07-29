Marc Bartra orta sahadan gol attı! Trabzonspor'un Real Betis'e gönderdiği Marc Bartra, İspanyol ekibiyle inanılmaz bir gole imza attı. Marc Bartra kaleciyi orta sahadan avladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Real Betis forması giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Eski takımına geri dönen Barta ilk maçına Burnley karşısında çıktı. Real Betis, İngiliz ekibiyle kozlarını hazırlık maçında paylaştı. Bu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Orta sahadan harika bir gol kaydetti

Karşılaşmaya ise İspanyol savunmacı Barta'nın golü damgasını vurdu. Orta sahada kazanılan duran topun başına geçen deneyimli savunmacı, kalecinin önde olduğunu gördü ve harika bir vuruş çıkardı.

Top süzüle süzüle kaleye giderken, kaleci James Trafford'ın çabası sonuç vermedi ve top ağlarla buluştu. Marc Bartra'nın bu golü sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)