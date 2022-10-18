Marcao: Benim için Sevilla'da olmak çok önemli

Marcao: Benim için Sevilla'da olmak çok önemli

Sezon başında Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanya basınında transfer sürecini anlattı. Brezilyalı stoper, "Sevilla'da olmak çok önemli" dedi.

Sezon başında 12+3 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Marcao, Relevo'ya verdiği röportajda, transfer teklifinin geldiği dönemi ve sürecini anlattı.

Marcao'nun açıklamaları:

"Futbol oynamayı hiç bu kadar uzun süre bırakmamıştım"

Brezilyalı savunmacı yaptığı açıklamada, "Futbol oynamayı hiç bu kadar uzun süre bırakmamıştım ancak daha güçlü bir şekilde döneceğime dair inancımı hep korudum." dedi.

"Yüzde 100 hazır değildim"

Tam olarak hazır olmamasına rağmen oynadığını belirten oyuncu, "Yüzde 100 hazır değildim ama Sampaoli benimle konuştu ve iyi antrenman yaptığımı söyledi. Denemek istedik, iyi hissettim ve oynamam yönünde karar aldık." ifadelerini kullandı.

"Benim için Sevilla'da olmak çok önemli"

Sevilla'ya transfer olmasının önemli olduğunu belirten Marcao, "Sevilla beni aradığında her şey mükemmeldi. Bir süre Galatasaray'da devam etmek zorundaydım ama benim için Sevilla'da olmak çok önemli." açıklamasını yaptı.

"Sevilla'yı zaten biliyordum"

Marcao, "Monchi bir şey hakkında konuşmak için oturmadı bile. Sevilla'yı, tarihini ve sahip olduğu harika takımı zaten biliyordum." şeklinde konuştu.

"Onun oyun tarzını beğeniyorum"

Yıldız oyuncu son olarak, "Fernando geldiğinde onu daha çok görmeye başladım. Onun oyun tarzını beğeniyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Sakatlığı oynamasına engel oldu

Marcao, bu sezon 2'si La Liga 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, sakatlığından dolayı Sevilla'da forma şansı bulmaya yeni başladı.