Marcao'dan Sevilla'ya rest! Ayrılmıyorum Bir dönem Galatasaray'ın formasını giyen Marcao, yüksek maaşı nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmiyor. İspanyol basını, eleştirilere rağmen savunma oyuncusunun Sevilla'da kalmak istediğini öne sürdü.

Haber Merkezi 2022-2023 sezonun başında Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, son dönemde gösterdiği performansla hayal karıklığı yaratıyor. Brezilyalı savunmacı, istikrarsız görüntüsüyle eleştirili oklarını üzerine çekiyor. SEVİLLA, PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, Marcao'nun performansından hiç memnun değil. Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın son olarak Real Sociedad maçında süre verdiği Marcao, yaptığı hatalarla İspanyol ekibinin sabrını taşırdı. GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMİYOR Yedek kalması beklenen Brezilyalı stoperin, yüksek maaşı nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmediği aktarıldı. YÖNETİM KARARINI VERECEK Leganes ile oynanacak lig maçında yedeğe çekilmesi beklenen Marcao için Sevilla yönetiminin, net kararı kısa süre içinde verecek. PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO 4 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki isim, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Sevilla formasını yalnızca 30 maçta giydi. Savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Emre Çalışkan

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