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Marco Reus'un veda maçında Borussia Dortmund, Darmstadt'a fark attı

Marco Reus'un veda maçında Borussia Dortmund, Darmstadt'a fark attı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın son hafta maçında sahasında Darmstadt 98'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Veda maçına çıkan Marco Reus, bu karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.