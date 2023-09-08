Marco Verratti için yeniden Galatasaray iddiası PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marco Verratti'nin Suudi Arabistan'a gitme ihtimali kalmamasının ardından Galatasaray harekete geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele edecek olan Paris Saint-Germain, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Fransız devinin bildirdiği kadroda İtalyan orta saha Marco Verratti yer almadı.

Fırsat transferi

Tüm bu gelişmeler ışığında Verratti'nin Türkiye ihtimali, Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un "Yabancı transferi yapmayacağız ama fırsat transferi çıkarsa düşünebiliriz." sözlerine uygun bir transfere dönüştü.

Takımda süre alamayan Verratti'nin de Suudi Arabistan'daki transfer döneminin kapanmasının ardından Süper Lig'e gelmeye eskisinden daha sıcak baktığı öğrenildi.

2012 yılından bu yana PSG'de oynayan yıldız futbolcu, çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.