Marius Sumudica, CFR Cluj'la anlaştı

Marius Sumudica, Cluj'un başına geçmeye hazırlanıyor. Eğer bir aksilik olmazsa 2 yıllık sözleşme ile Cluj'un yeni hocası Sumudica olacak.

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor'u çalıştıran Marius Sumudica, daha önce Türkiye'ye dönmek istediğini belirtmişti.

CFR CLUJ İLE ANLAŞTI

Başarılı olmasına rağmen uyumsuz tavırları ve yöneticilerle düştüğü çıkar çatışmaları gündemde olan Rumen teknik direktöre Süper Lig'den şimdilik teklif gelmezken, deneyimli ismin ülkesinin takımlarından CFR Cluj'la anlaştığı öğrenildi.

Rumen basınında yer alan haberlere göre; imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Bilindiği üzere Gaziantep FK ile yenilmezlik serisi oluşturan Sumudica, daha sonrasında basına yaptığı açıklamalar yüzünden görevinden alınmıştı. Rizespor'da ise başarılı olamamıştı.