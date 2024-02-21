Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi başladı
AA

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya'da, teknik direktörlük görevine Jean-Louis Gasset getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Fransız teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gattuso ile yollar ayrılmıştı

Kariyerinde Montpellier, SM Caen, Istres, Saint-Etienne ve Bordeaux'yu çalıştıran Gasset, son olarak Fildişi Sahili Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

Ligue 1'de 30 puanla 9. sırada yer alan Marsilya, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)