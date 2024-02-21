Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi başladı

AA
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya'da, teknik direktörlük görevine Jean-Louis Gasset getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Fransız teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gattuso ile yollar ayrılmıştı
Kariyerinde Montpellier, SM Caen, Istres, Saint-Etienne ve Bordeaux'yu çalıştıran Gasset, son olarak Fildişi Sahili Milli Takımı'nda görev yapmıştı.
Ligue 1'de 30 puanla 9. sırada yer alan Marsilya, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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