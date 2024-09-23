Marsilya'dan muhteşem geri dönüş! Son dakikada 3 puan Olimpik Marsilya, 5. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta geriden gelerek Lyon karşısında 2-1 öne geçti ancak 90+3'te Cherki'ye engel olamadı. Ismael Kone, 90+5'te Marsilya'nın mucizevi geri dönüşünü tamamladı.

Haber Merkezi

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc Olimpik Lyon'da oynanan mücadeleyi Marsilya 3-2 kazandı.

Olimpik Marsilya, 5. dakikada Leanordo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle maçın başında 10 kişi kaldı.

Lyon, Alexandre Lacazette ile 45+7. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

MARSİLYA GERİ DÜŞÜP ÖNE GEÇTİ

Duje Caleta-Car, 53. dakikada Olimpik Lyon'u öne geçirdi. Pol Lirola, bu gole 69. dakikada cevap verdi.

Ulisses Garcia, 82. dakikada şık bir vuruşla Marsilya'yı öne geçiren golü attı.

RAYAN CHERKI, 90+3'TE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Rayan Cherki, 90+3. dakikada skoru eşitledi.

MARSİLYA'DAN 90+5'TE MÜTHİŞ CEVAP

Ismael Kone, 90+5. dakikada ceza sahası dışından şık bir golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 13'e çıkardı ve lider PSG ile puanını eşitledi. Lyon ise puanını 4 yaptı.

Marsilya, gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Lyon ise Toulouse deplasmanına gidecek.