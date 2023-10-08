Massimiliano Allegri: Kenan Yıldız mükemmel bir oyuncu haline gelecek

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 8. haftası Torino derbisine sahne oldu. Dev maçta Juventus ile Torino karşı karşıya geldi.

Juventus'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Kenan sonradan oyuna dahil oldu

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Federico Gatti ve 57. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.

Juventus'ta A Milli Takım'dan ilk kez davet alan 18 yaşındaki Kenan Yıldız maçın 86. dakikasında oyuna girdi.

"Onun gibi futbolcu bulmak gerçekten zor"

İtalyan devinde teknik direktör Massimiliano Allegri ise maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Allegri, Kenan hakkında şunları dedi:

Kenan Yıldız'ın mükkemmel bir oyuncu haline geleceğini düşünüyorum. O harika ve bu bir gün gerçekleşecek. Onun gibi top kontrol eden futbolcu bulmak gerçekten zor. Her zaman sakin kalabiliyor.