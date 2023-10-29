Massimiliano Allegri'den Kenan Yıldız'a övgü! Juventus'un İtalyan çalıştırıcısı Massimiliano Allegri, 1-0 kazanılan Hellas Verona maçının ardından milli futbolcu Kenan Yıldız'a övgülerde bulundu. Allegri, "Kenan Yıldız'a karşı bir zaafım var" dedi.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 10. hafta mücadelesinde Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım Juventus, 1-0'lık skorla kazandı.

Müsabakada Torino ekibine üç puanı getiren golü 90+6. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.

Maçın ardından ise Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

"Takım bu galibiyeti hak etti"

Allegri, sözlerine şu şekilde başladı:

Futbol ölümcüldür, maçı kazanmak için 97 dakika uğraştık, sonra top direğe çarpıp geri geldikten sonra bir gol attık. Takım bu galibiyeti hak etti. Çocuklar o dakika kadar bile zinde kaldılar ve genel olarak iyi bir performansın ardından bu çok önemliydi.

"Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor

Moise Kean ile ilgili açıklamalarda bulunan 56 yaşındaki teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

Oyundan çıkmayı hak etmedi ama gol iptal edildiğinde ve kart gördüğünde bu gece onun gecesi değil diye düşündüm. Kean kendini çok geliştirmiş bir oyuncu, fiziksel ve zihinsel olarak değişti. Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor.

"Kenan Yıldız'a karşı bir zaafım var"

Hellas Verona karşısında 87. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili açıklama yapan Allegri, şu sözleri sarf etti: