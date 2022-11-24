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    Mauro Icardi'yi Milli Takım'a aldırmayan Messi çıktı

    Arjantin Milli Takımı'nda Icardi tarzında bir golcü sorunu ciddi şekilde göze batarken deneyimli oyuncunun A Milli Takım'a çağrılmasına Lionel Messi'nin engel olduğu öğrenildi.
    • 24.11.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:39
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    Mauro Icardi'yi Milli Takım'a aldırmayan Messi çıktı

    Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak şok etkisi yaratan Arjantin'de, Mauro Icardi gibi bir golcünün eksikliği ciddi şekilde hissedildi.

    Aslan'ın yıldız santrforu da 8 kez formasını giydiği Arjantin'de tekrar kadroya çağrılmadığı için çok üzgün.

    Bilindiği üzere Messi, son kez Sampaoli döneminde Milli takıma alınan Icardi için, "Bu pisliğin burada ne işi var?" sözleriyle tepkisini göstermiş ve bir daha kadroya davet edilmemesini sağlamıştı.

    Mauro Icardi yi Milli Takım a aldırmayan Messi çıktı #1

    Messi tavırlı

    Messi'nin tavrının sebebi olarak ise yakın arkadaşı Maxi Lopez'in, Wanda Nara ile evliyken, Icardi'nin araya girerek bu evliliği bitirmesi ve sonrasında yaşanan süreç gösteriliyor.

    Mauro Icardi yi Milli Takım a aldırmayan Messi çıktı #2


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