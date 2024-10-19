Max Kruse'den itiraf: Almanya kampında kadınla basıldım

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Almanya Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, sürpriz açıklamalarıyla gündeme oturdu.

36 yaşındaki emekli forvet, Almanya'da yayınlanan 'Big Brother' programına katılarak dikkatleri üzerine çekti. Program sırasında yaptığı itiraflar ise hem futbol dünyasında hem de izleyiciler arasında yankı uyandırdı.

"HANSI FLICK BENİ YAKALADI"

Eski futbolcu katıldığı programda, 2013 yılında Londra'da İngiltere'ye karşı oynanan bir dostluk maçı öncesinde yaşadığı bir olayı itiraf etti.

Kruse, o dönemin Almanya Milli Takım teknik ekibinden Hansi Flick ve Oliver Bierhoff'un, otel odasında bir seks işçisiyle yakalanmasına tanık olduklarını açıkladı.

Takım otelindeki bir poker oyunu sırasında biri bana odama bir kadın çağırmamı önerdi. Öneriyi kabul ettim. Odamda kadınla konuşmaya başladık ve beş dakika sonra kapı çalındı. Gelenler Hansi Flick, yardımcı antrenör ve takım koordinatörü Oliver Bierhoff'tu.

"YA FUTBOLA ODAKLANIRSIN, YA DA KADRODA YER ALMAZSIN"

Futbolcu, olayın ardından Flick'in kendisine uyarıda bulunduğunu şöyle anlattı:

Bana, 'Onu hemen gönder, bu konuyu sabah konuşacağız' dediler. Ertesi gün ise, 'Sahadaki performansından memnunuz ama böyle şeyler yapamazsın. Ya futboluna tamamen odaklanırsın ya da Dünya Kupası kadrosunda yer almazsın' uyarısını aldım.

"MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARTILDIM"

Kruse, uyarılara kulak verip sezonun geri kalanında sorunsuz davrandığını, ancak yine de kendini 2014 Dünya Kupası kadrosunun dışında bulduğunu belirtti: