Mbappe yaş gününde coştu: Paris Saint-Germain 3 puanı kaptı

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Ligue 1'in 17. haftasında Paris Saint-Germain, Metz'i konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol atılırken ev sahibi PSG sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mbappe doğum gününde 2 gol attı
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe 25. yaş gününde çıktığı maçta 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
PSG'nin diğer golü Vitinha'dan geldi. Metz'in son golüne ise Matthieu Udol imza attı.
Bu sonucun ardından lider Paris Saint-Germain puanını 40'a yükseltirken Metz 16 puanda kaldı.
PSG, Ligue 1'de bir sonraki maçını 14 Ocak 2024'te Lens'e karşı oynayacak.
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