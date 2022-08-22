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Merih Demiral oğlu Ömer Kais'le sahada
İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral bu sezon ilk maçına Milan karşısında çıktı. 1-1 biten mücadele sonrası 24 yaşındaki milli futbolcu oğlu Ömer Kais'le tribünleri selamladı.
- 22.08.2022 - 14:40
İtalya Serie A'da 2. hafta maçında Bergamo kentinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta Milan'la karşı karşıya geldi.
Merih Demiral karşılaşmaya 11'de başlarken mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Atalanta ilk iki haftada topladığı 4 puanla Serie A'da 4. sırada bulunuyor.
Ömer Kais sürprizi
90 dakika sahada kalan Merih Demiral karşılaşma sonrası oğlu Ömer Kais'le tribünleri selamladı. Atalanta taraftarları milli futbolcumuz ve 4 aylık oğlu Ömer Kais'e büyük ilgi gösterdi.