Petrol
96.25
-0.49%
Euro
18.1396
-0.09%
Dolar
18.1243
0.22%
Altın
1.008
-0.77%
Borsa
3074
1.79%
Bitcoin
390.649
-1.51%
BTXN Coin
5.49
-0.90%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    Merih Demiral oğlu Ömer Kais'le sahada

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais'le sahada

    İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral bu sezon ilk maçına Milan karşısında çıktı. 1-1 biten mücadele sonrası 24 yaşındaki milli futbolcu oğlu Ömer Kais'le tribünleri selamladı.
    • 22.08.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İtalya Serie A'da 2. hafta maçında Bergamo kentinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta Milan'la karşı karşıya geldi.

    Merih Demiral karşılaşmaya 11'de başlarken mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Atalanta ilk iki haftada topladığı 4 puanla Serie A'da 4. sırada bulunuyor.

    Ömer Kais sürprizi

    90 dakika sahada kalan Merih Demiral karşılaşma sonrası oğlu Ömer Kais'le tribünleri selamladı. Atalanta taraftarları milli futbolcumuz ve 4 aylık oğlu Ömer Kais'e büyük ilgi gösterdi.

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais le sahada #1

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais le sahada #2

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais le sahada #3

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais le sahada #4

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais le sahada #5

    Merih Demiral oğlu Ömer Kais le sahada #6


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu
    Gündem

    İstanbul'da haftanın ilk günkü trafik yoğunluğu

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını
    İç Haber

    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını

    Görüş Bildir