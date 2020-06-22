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    Merseyside Derbisi izlenme rekoru kırdı

    İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında dün gerçekleşen derbi maçının 5,5 milyon kişi ile izlenme rekoru kırdığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 15:49
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    Merseyside Derbisi izlenme rekoru kırdı #1

    Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

    DAHA ÖNCEKİ REKOR 4,3 MİLYON KİŞİ

    Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

    Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.

    Merseyside Derbisi izlenme rekoru kırdı #2

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