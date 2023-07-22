Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Lionel Messi'nin ilk maçını izlemek için Cruz Azul - Inter Miami tribünlerindeydi.
Mücadelenin son dakikasında maç 1-1 berabere devam ederken, Arjantinli futbolcunun topun başına geçtiğini gören ünlü fenomen, "Gol atarsa, Messi fanı olurum." ifadelerini kullandı.
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Golden sonra Messici oldu
Arjantinli süper yıldızın topu ağlarla buluşturması üzerine Ronaldo formasını çıkaran IShowSpeed, alttan çıkan Messi formasıyla gole çılgınca sevindi.
Bu anlar sosyal medyada viral oldu.