Messi yeniden 19 gibi

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG, sahasında Nice ile karşılaştı.

Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde PSG ile Nice karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 PSG üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 29. dakikada Lionel Messi'nin muhteşem frikik golü, 47. dakikada Laborde ve 83. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde sadece 1 kez puan kaybı yapan PSG, puanını 25'e yükseltti. Nice ise 8 puanda kaldı.

Ligue 1'in 10. haftasında PSG, Reims ile deplasmanda karşılaşacak. Nice ise aynı haftada sahasında Troyes ile karşılaşacak.

Messi zamana meydan okuyor

Maçta perdeyi frikik golüyle açan Lionel Messi, geçtiğimiz sezon kendi standartının altında kalmıştı. 1 hafta içinde 3 maça çıkan Messi, bu maçlarda 5 gol kaydetti.

Bu sezon PSG ile toplamda 12. maçına çıkan Messi, şu ana kadar 7 gol ve 8 asistle toplam 15 gole katkı verdi.