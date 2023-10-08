Messi'nin takımı Inter Miami, MLS play-off'larına katılamadı Inter Miami, Cincinnati'ye 1-0 mağlup oldu ve MLS play-off'larına katılma şansını kaybetti. Lionel Messi'nin takımı playoff'a katılamadığı için şubat ayının sonuna kadar maç yapamayacak.

ensonhaber.com MLS'in Doğu Konferans'ı mücadelesinde Gerardo Martino'nun ekibi Inter Miami ile Pat Noonan yönetimindeki Cincinnati karşı karşıya geldi. DRV PNK Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Cincinnati 1-0'lık skorla kazandı. Cincinnati'ye üç puanı getiren golü ise 78. dakikada Alvaro Barrael kaydetti. Inter Miami, play-off'lara kalamadı Bu mağlubiyetle birlikte Inter Miami, 33 puanda kaldı ve play-off'lara kalma şansını yitirdi. Konuk ekip Cincinnati ise aldığı galibiyetle 68 puana ulaştı ve play-offlara lider olarak katılmayı garantiledi. Miami, gelecek hafta sahasında Charlotte ile karşılaşacak. Cincinnati ise evinde Atlanta United'ı konuk edecek. Messi, şubat sonuna kadar maça çıkamayacak Normal sezonun 22 Ekim'de tamamlanacağı ligde play-off dışında kalan Inter Miami, şubat ayının sonuna kadar maça çıkamayacak. Böylece Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, uzun süre forma giyemeyecek. Gözden Kaçmasın Lionel Messi için Barcelona iddiası! Ocak ayında sürpriz yaşanabilir Haberin Detayları