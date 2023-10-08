Messi'nin takımı Inter Miami, MLS play-off'larına katılamadı
ensonhaber.com

MLS'in Doğu Konferans'ı mücadelesinde Gerardo Martino'nun ekibi Inter Miami ile Pat Noonan yönetimindeki Cincinnati karşı karşıya geldi.

DRV PNK Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Cincinnati 1-0'lık skorla kazandı.

Cincinnati'ye üç puanı getiren golü ise 78. dakikada Alvaro Barrael kaydetti.

Inter Miami, play-off'lara kalamadı

Bu mağlubiyetle birlikte Inter Miami, 33 puanda kaldı ve play-off'lara kalma şansını yitirdi.

Konuk ekip Cincinnati ise aldığı galibiyetle 68 puana ulaştı ve play-offlara lider olarak katılmayı garantiledi.

Miami, gelecek hafta sahasında Charlotte ile karşılaşacak. Cincinnati ise evinde Atlanta United'ı konuk edecek.

Messi'nin takımı Inter Miami, MLS play-off'larına katılamadı

Messi, şubat sonuna kadar maça çıkamayacak

Normal sezonun 22 Ekim'de tamamlanacağı ligde play-off dışında kalan Inter Miami, şubat ayının sonuna kadar maça çıkamayacak.

Böylece Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, uzun süre forma giyemeyecek.

Messi'nin takımı Inter Miami, MLS play-off'larına katılamadı
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