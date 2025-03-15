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Milan, Como'yu sahasında yendi! Dele Alli oyundan atıldı

Milan, Como'yu sahasında yendi! Dele Alli oyundan atıldı İtalya Serie A'da Milan, sahasında Como'yu 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Como'da 81. dakikada oyuna dahil olan Dele Alli, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.