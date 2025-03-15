Milan, Como'yu sahasında yendi! Dele Alli oyundan atıldı

İtalya Serie A 29. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Como ile karşı karşıya geldi.
San Siro'daki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu.
MİLAN, GERİ DÖNÜŞLE 3 PUANI KAPTI
Como, 33. dakikada Lucas Da Cunha ile 1-0 öne geçti ve Milan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Milan, Christian Pulisic'in 53. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. Ev sahibi ekip Milan, 75. dakikada Tijjani Reijnders'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.
MILAN, NAPOLI'YE KONUK OLACAK
Bu sonucun ardından Milan, 47 puana yükseldi. Como, 29 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nin bir sonraki haftasında Milan, Napoli deplasmanına gidecek. Como, sahasında Empoli'yi konuk edecek.
DELE ALLI, KIRMIZI GÖRDÜ
Como'da 81. dakikada oyuna giren Dele Alli, 2 yıl sonra yeniden forma giymişti. Ancak İngiliz yıldız 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde çıkan İngiliz oyuncusu, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzaktı. Dele All, Como ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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