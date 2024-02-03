Milan, Frosinone'yi son dakikalarda bulduğu golle yıktı Milan, Serie A'nın 23. haftasında konuk olduğu Frosinone'yi 81. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Frosinone, Milan'ı ağırladı.

Konuk ekip geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 17'de Olivier Giroud, 72'de Matteo Gabbia ve 81'de Luka Jovic atarken Frosinone'nin sayılarını 24'te penaltıdan Matias Soule ve 65'te Luca Mazzitelli kaydetti.

Sıradaki rakip Napoli

Bu galibiyetle birlikte 49 puana ulaşan Milan ligdeki bir sonraki maçında Napoli'yi konuk edecek.

23 puanda kalan Frosinone ise Fiorentina deplasmanına gidecek.