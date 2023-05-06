Milan, Lazio'yu iki golle geçti Serie A'nın 34. haftasında Milan, Lazio'yu ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 34. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Üst sıraları hedefleyen iki takımın maçında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0 kazanırken goller; 17. dakikada Ismael Bennacer ve 29. dakikada Theo Hernandez'den geldi.

Leao sakatlık geçirdi

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, 11. dakikada sakatlanarak yerini Alexis Saelemaekers'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor

Bu galibiyetle birlikte Milan 61 puana yükselirken, Lazio 64 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım için büyük çekişme yaşanan ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Spezia'ya konuk olurken, Lazio evinde Lecce'yi konuk edecek.