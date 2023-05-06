Milan, Lazio'yu iki golle geçti

İtalya Serie A'nın 34. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Üst sıraları hedefleyen iki takımın maçında ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0 kazanırken goller; 17. dakikada Ismael Bennacer ve 29. dakikada Theo Hernandez'den geldi.

Leao sakatlık geçirdi

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, 11. dakikada sakatlanarak yerini Alexis Saelemaekers'e bıraktı.

Milan, Lazio'yu iki golle geçti

Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor

Bu galibiyetle birlikte Milan 61 puana yükselirken, Lazio 64 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım için büyük çekişme yaşanan ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Spezia'ya konuk olurken, Lazio evinde Lecce'yi konuk edecek.

Milan, Lazio'yu iki golle geçti
Milan, Lazio'yu iki golle geçti
Milan, Lazio'yu iki golle geçti
Milan, Lazio'yu iki golle geçti