Milan, Roma'yı tek golle geçti

- Milan, Serie A'nın 10. haftasında Roma'yı 1-0 yendi.
- Maçtaki tek golü 39. dakikada Strahinja Pavlovic attı.
- Milan puanını 21'e yükseltirken, Roma 21 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, Roma'yı konuk etti.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Milan'ın golünü 39. dakikada Strahinja Pavlovic attı.
PENALTI KAÇTI
Paulo Dybala ile 82. dakikada penaltıdan yararlanamayan Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 21 yapan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Parma deplasmanına gidecek.
21 puanda kalan Roma ise Udinese'yi ağırlayacak.