Milan, Torino'ya mağlup oldu

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İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Torino ile Milan karşı karşıya geldi.

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino, 2-1'lik skorla kazandı.

TORINO, 3 PUANI KAPTI

Torino'yu öne geçiren golü 5. dakikada Malick Thiaw kendi kalesine attı.

32. dakikada Christian Pulisic ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Milan, 74. dakikada Tijani Reijnders ile skora dengeyi getirdi.

Torino, 77. dakikada Gvidas Gineitis'in golüyle galibiyete ulaştı.

MILAN, 41 PUANDA KALDI

Ligde 3 maç sonra kazanan Torino, puanını 31'e yükseltti. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Milan, 41 puanda kaldı ve ilk 4'ün 6 puan gerisine düştü.

Torino, gelecek hafta Monza deplasmanına gidecek. Milan ise Bologna deplasmanında yara sarmaya çalışacak.