Milan ve Roma puanları paylaştı

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan, Roma'yı ağırladı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Milan'ın golünü 16. dakikada Tijjani Reijnders atarken Roma'nın sayısını 23. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

FONSECA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca, 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ikinci yarıda Mats Hummels'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 27 yapan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Cagliari'yi konuk edecek.

20 puana yükselen Roma ise derbide Lazio'yu ağırlayacak.