Milan'da Paolo Maldini ile yollar ayrıldı İtalya'nın dev takımlarından Milan, idari direktör Paolo Maldini'nin kulüpteki görevinin son bulduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A takımlarından Milan'dan yapılan yazılı açıklamada, idari direktör Paolo Maldini'nin kulüpteki görevinin 5 Haziran 2023'te sona erdiği belirtildi.

Milan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü ve özellikle 2021-2022 sezonunda lig şampiyonluğunu kazanmasına yaptığı katkılardan ötürü Maldini'ye teşekkür edildi.

Maldini'nin uhdesindeki sorumlulukların A takımı çalıştıran teknik direktörüyle yakın çalışacak bir ekibe aktarılacağı ifade edildi.

Kulübün sahibiyle anlaşamıyordu

İtalyan basını bir süredir Maldini ile kulübün sahibi Gerry Cardinale ile arasında anlaşmazlık olduğunu belirtiyordu.

Cardinale'nin takımın bu sezonki performansından memnun olmadığı aktarılırken Maldini'nin ise gelecek sezon için kadroya önemli takviyeler istediği dolayısıyla da ayrılığın kaçınılmaz hale geldiği yazılıyordu.

Basın, Milan'ın açıklamasını, "Boşanma resmiyet kazandı" başlığıyla duyurdu.

Maldini ile beraber sportif direktör konumundaki Ricky Massara'nın da ayrılığa yakın olduğu kaydedildi.

Milan efsanesi

Milan'ın efsane takım kaptanlarından olan ve aralıksız kırmızı-siyahlı formayı giydiği 1984-2009 döneminde 7 İtalya Serie A, 5 İtalya Süper Kupası, 1 İtalya Kupası, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Süper Kupası kazanan Paolo Maldini, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan 9 yıl sonra 2018'de Milan'a idari direktör olarak dönmüştü.