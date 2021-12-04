Mısır 2. Lig'de El Magd'ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi

Adham El-Selhedar, 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Mısır 2. Ligi 9. hafta maçında El Magd, evinde El Zarqa’yı ağırladı. Ev sahibi takım 90+3’te bulduğu golle maçı kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

El Magd'ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı.

Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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