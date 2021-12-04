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    Mısır 2. Lig'de El Magd'ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi

    Mısır 2. Lig'de El Magd'ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi

    Adham El-Selhedar, 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 10:01
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    Mısır 2. Ligi 9. hafta maçında El Magd, evinde El Zarqa’yı ağırladı. Ev sahibi takım 90+3’te bulduğu golle maçı kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    El Magd'ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı.

    Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

    Mısır 2. Lig'de El Magd'ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi İZLE

    Mısır 2. Lig de El Magd ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi #1

    Mısır 2. Lig de El Magd ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi #2

    Mısır 2. Lig de El Magd ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi #3

    Mısır 2. Lig de El Magd ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi #4

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