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- Mısır 2. Lig'de El Magd'ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi
Mısır 2. Lig'de El Magd'ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi
Adham El-Selhedar, 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 04.12.2021 - 09:49
- Güncelleme : 04.12.2021 - 10:01
Mısır 2. Ligi 9. hafta maçında El Magd, evinde El Zarqa’yı ağırladı. Ev sahibi takım 90+3’te bulduğu golle maçı kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
El Magd'ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı.
Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Mısır 2. Lig'de El Magd'ın hocası gole sevinirken kalp krizi geçirdi İZLE