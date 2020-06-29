MLS'de 26 koronavirüs vakası

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8 Temmuz'da yeniden başlaması planlanan MLS'te 20 futbolcu ve 6 kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerden MLS futbola geri dönüş hazırlığı yapıyor.

Ancak yapılan son testlerde 20 futbolcu ve 6 kulüp personelinin testi pozitif çıktı.

Daha önce NBA'in ardından MLS'in de Orlando'daki Disney World'de oynanmasına karar verilirken ligin başlamasına günler kala çıkan yeni vakalar endişe yarattı.

KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ya da kulüp personelleri belirlenen tıbbi önlemler kapsamında iyileşene kadar karantinada tutulacak.