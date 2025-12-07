MLS'te şampiyon Lionel Messi'li Inter Miami

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor...

ABD'de MLS finalinde Lionel Messi'nin takımı Inter Miami ile Thomas Müller'in formasını giydiği Vancouver Whitecaps karşı karşıya geldi.

Miami 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

MESSI'Lİ MIAMİ ŞAMPİYON OLDU

Miami'ye kupayı getiren golleri 8'de Edier Ocampo Vidal (kendi kalesine), 71'de Rodrigo de Paul ve 90+6'da Tadeo Allende kaydetti.

Vancouver Whitecaps'ın tek golünü 60. dakikada Ali Ahmed attı.

KARİYERİNDEKİ 48. KUPAYI KALDIRDI

Lionel Messi takımının ikinci ve üçüncü golünde asisti yapan isim oldu.

Dünya futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Messi ayrıca kariyerinin 48. kupasını kaldırdı.