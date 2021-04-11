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    Modric ve Pique arasındaki ilginç diyalog

    Modric ve Pique'nin El Clasico sonrası konuşmaları mikrofonlara takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 09:17
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    Modric ve Pique arasındaki ilginç diyalog

    Real Madrid - Barcelona maçı sonrası kameralara ve mikrofonlara yansıyan bir an İspanya'da gündeme oturdu.

    MODRIC'TEN İMALI SÖZ

    Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçın ardından iki takımın kaptanı Pique ve Modric'in konuşmaları kameralara yansıdı. Maçta yedek kalan Pique maç sonunda hakemlerle konuştuktan sonra Modric ile karşılaştı ve ikili tokalaştı, daha sonra mikrofonlara yansıyan seslerde Modrid, Pique'ye "Şimdi hakemi protesto etme zamanı değil mi?" sözlerini kullandı.

    Modric ve Pique arasındaki ilginç diyalog #1

    PIQUE YANIT VERDİ

    Modric'in sözlerine Pique'nin "Dostum, maçı 4 dakika uzattı" sözlerinin ardından Hırvat oyuncunun bu kez "Sen ne kadar istiyorsun" sözleri duyuldu. Kameraların önünde yaşanan diyalogun ardından ikili ayrı yönlere yürüdü.

    Karşılaşma sonrasında Barcelona cephesi, özellikle de Koeman penaltı pozisyonu ile ilgili uzun süre isyan etti.

    Modric ve Pique arasındaki ilginç diyalog #2

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