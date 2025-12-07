Mohamed Salah ile Liverpool arasında ipler koptu: Ayrılmak istiyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da işler yolunda gitmiyor.

Premier Lig'de 8. sıraya kadar gerileyen Liverpool'da yaşanan krize şimdi de Mohamed Salah depremi eklendi.

Son maçlarda formasını kaybeden ve Arne Slot tarafından kulübeye hapsedilen Salah, Leeds United karşılaşmasının ardından yönetimi ve hocasını bombaladı.

"OTOBÜSÜN ALTINA ATILDIM"

3-3 biten maçta forma şansı verilmeyen Salah, Liverpool'dan ayrılmak istediğini duyurdu:

"İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu. Nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki birileri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi."

"TARAFTARA VEDA EDECEĞİM"

Salah, Brighton maçının Liverpool'daki son karşılaşması olabileceğini de vurguladı:

"Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Ama bu durumu kabullenmiyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım. Brighton maçına gelmesi için annemi aradım. Oynasam da oynamazsam da fark etmez. Ben keyfini çıkaracağım. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Çünkü Afrika Kupası'na gideceğim. Oraya gittiğimde ise ne olacağını bilmiyorum."

SALAH'IN LIVERPOOL KARİYERİ

Liverpool kariyerinde 420 maça çıkan Mısırlı yıldız Muhamed Salah, bu maçlarda 250 gol atıp 116 tane de asist yaptı.

Muhammed Salah, Liverpool döneminde 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 FA Cup, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 Community Shield kazandı.

Ayrıca Salah, Liverpool formasıyla İngiltere'de üç kez 'Yılın Futbolcusu' ödülü kazandı.