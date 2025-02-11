Moise Kean'a sosyal medyada ırkçı hakaretlerde bulunuldu

AA & Ensonhaber

Serie A'nın 24. haftasında deplasmanda Inter'e 2-1 yenilen Fiorentina'nın İtalyan siyahi oyuncusu Moise Kean, 90 dakika forma giydiği müsabakanın ardından sosyal medyada ırkçı hakaretlerin hedefi oldu.

"Maymun" ve "Siyahi İtalyan diye bir şey yok" şeklinde yorumlara maruz kalan Kean, yapılan ırkçı yorumlara Instagram hesabından "2025’teyiz. Halen mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"BU EYLEMLERİN FAİLLERİ YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLDİ"

Kean'in kulübü Fiorentina da yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bütün camia olarak, Milano’da Inter maçının ardından sosyal medyada ağır ırkçı saldırılara maruz kalan Moise Kean’a yakınlığımızı belirtiyoruz. Bu eylemlerin failleri yetkili makamlara bildirildi.

DESTEK MESAJLARI GELDİ

Kean'in bu paylaşımı sonrasında kendisi de daha önce İtalya'da ırkçılığa maruz kalan Napoli'nin Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus da destek mesajı paylaşarak, "Senin yanındayım kardeşim." diye yazdı.

Kean'e pek çok Fiorentina taraftarı da destek mesajı gönderdi.

İTALYA'DA AY BAŞINDA IRKÇILIK YAPILMIŞTI

İtalya'nın Rimini kentinde ay başında oynanan genç kızlar basketbol ligi müsabakasında tribünde bulunan bir kadın taraftar da genç siyahi oyuncuya ırkçı hakarette bulunmuştu.