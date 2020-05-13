Morgan Gibbs-White, korona günlerinde parti verdi Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White'ın, karantina kurallarına uymayarak evinde parti düzenlediği ortaya çıktı.

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Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanması gereken günler devam ederken, kurallara uymayan isimler de var...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın takımında forma giyen Morgan Gibbs-White'ın, evinde büyük bir parti verdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Daha önce İngiltere'nin 'Lütfen evinde otur' kampanyasına da katıldığı bilinen 20 yaşındaki futbolcunun partisine, televizyon reality şovu yarışmacılarının yanı sıra onlarca kişinin katıldığı görüldü.

Çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ise Gibbs-White'a, ülkede büyük tepki gösterildi.

KULÜPTEN CEZA KAPIDA

Salgın nedeniyle yaşanan bu zor dönemde yaptığı hareket ''Düşüncesizlik'' olarak yorumlanan 20 yaşındaki futbolcuya, Wolverhampton'ın da ceza vermesinin gündemde olduğu öğrenildi.

Morgan Gibbs-White, İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı da mücadele etmişti.

Morgan Gibbs-White, korona günlerinde parti verdi - İZLE

ÖLÜ SAYISI 32 BİNİ AŞTI

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'de, açıklanan son sayılara göre toplam ölü sayısı 32 bin 692 olurken, vaka sayısı ise 226 bin 463.