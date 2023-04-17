Mostafa Mohamed'in hocası: Biz boktan bir takımız

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Auxerre'ye kaybettikleri maçın ardından çok sert konuştu.

"Oyuncuların anladığım kadarıyla ligde kalmak gibi bir endişeleri yok. Avrupa Ligi'nde play-off oynadık. Fransa Kupası'nda finaldeyiz. Ama oyuncuların ligde uyanması için dibe vurması gerekiyor galiba. Ben buna hazırım."

"Nasıl olsa baskı altında oynamayı seviyorlar. Bu yüzden bu durumumuza rağmen gülmeye devam edeceğiz. Auxerre'nin bizi iyi bir takım olarak gördüklerini duydum ama hayır, biz boktan bir takımız."