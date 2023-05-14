Nantes'ta Mostafa Mohamed kadro dışı kaldı Kariyerine Nantes'ta devam eden Mostafa Mohamed, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi kabul etmediği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.

Fransa Ligue 1'in 35. hafta mücadelesinde Toulouse ile Nantes karşı karşıya geldi. Stadium de Toulouse'da oynanan maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sezon başında Galatasaray'dan konuk ekip Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü futbolcu Mostafa Mohamed bu lig mücadelesi öncesinde kadro dışı kaldı. Formayı giymek istemedi 25 yaşındaki futbolcu, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı. Hücum oyuncusu bu sezon Nantes formasıyla 49 maça çıktı. Mısırlı futbolcu, bu maçlarda 11 gol ve 4 asistle oynadı.