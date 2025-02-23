Napoli, Como'ya mağlup oldu

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Como ile Napoli karşı karşıya geldi.
Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Como 2-1'lik skorla kazandı.
COMO, EVİNDE KAZANDI
Como, Amir Rrahmani'nin 7. dakikada kendi kalesine attığı sıradışı golle 1-0 öne geçti.
Giacomo Raspadori, 17. dakikada skora dengeyi getirdi. Ev sahibi, 77. dakikada Assane Diao'nun golüyle kazandı.
GALİBİYET ÖZLEMİ 4 MAÇA ÇIKTI
Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Napoli, 56 puanda kaldı ve liderliği Inter'e devretti.
Üst üste ikinci kez kazanan Como, puanını 28'e çıkardı.
NAPOLI, INTER'İ KONUK EDECEK
Napoli, gelecek hafta sahasında Inter'i ağırlayacak. Como ise Roma deplasmanına gidecek.
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