Napoli, Como'ya mağlup oldu
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Como ile Napoli karşı karşıya geldi.

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Como 2-1'lik skorla kazandı.

COMO, EVİNDE KAZANDI

Como, Amir Rrahmani'nin 7. dakikada kendi kalesine attığı sıradışı golle 1-0 öne geçti.

Giacomo Raspadori, 17. dakikada skora dengeyi getirdi. Ev sahibi, 77. dakikada Assane Diao'nun golüyle kazandı.

GALİBİYET ÖZLEMİ 4 MAÇA ÇIKTI

Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Napoli, 56 puanda kaldı ve liderliği Inter'e devretti.

Üst üste ikinci kez kazanan Como, puanını 28'e çıkardı.

NAPOLI, INTER'İ KONUK EDECEK

Napoli, gelecek hafta sahasında Inter'i ağırlayacak. Como ise Roma deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor