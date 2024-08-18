Napoli, Hellas Verona'ya farklı mağlup oldu
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İtalya Serie A'nın ilk haftasında Hellas Verona ile deplasmanına konuk oldu.

Antonio Conte yönetiminde ligde ilk maçına çıkan Napoli, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

NAPOLI, SEZONA PUANSIZ BAŞLADI

Karşılaşmada Verona'ya galibiyeti getiren golleri; 50. dakikada Dailon Livramento ile 75 ve 90'da Daniel Mosquera attı.

Bu sonucun ardından Napoli, sezona puansız başladı. Hellas Verona, ilk maçtan 3 puanı hanesine yazdırdı.

VERONA'NIN RAKİBİ JUVENTUS

Napoli, ligde gelecek hafta sahasında Bolonga'yı ağırlayacak. Hellas Verona, bu kez Juventus'u ağırlayacak.