Napoli, Hellas Verona'yı deplasmanda yendi

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İtalya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile Napoli karşı karşıya geldi.
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 3-1'lik skorla kazandı.
Geçen sezonun şampiyonu Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Matteo Politano ile 43 ve 55. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.
Hellas Verona'nın tek golü 60. dakikada Darko Lazovic'ten geldi.
Napoli, 17 puana yükseldi
Bu galibiyetle birlikte Napoli puanını 17'ye yükseltti. Hellas Verona 6 haftalık galibiyet hasretini sürdürerek 8 puanda kaldı.
Verona, önümüzdeki hafta Juventus deplasmanına giderken, Napoli evinde lider Milan'ı ağırlayacak.
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