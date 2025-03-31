Napoli, Milan'ı eli boş gönderdi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Napoli, Milan'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Matteo Politano ile 19. dakikada Romelu Lukaku attı.
PENALTI KAÇTI
69. dakikada Santiago Gimenez ile penaltıdan faydalanamayan Milan'ın tek sayısını 84. dakikada Luka Jovic kaydetti.
Bu sonuçla 64 puana yükselen Napoli, ligdeki bir sonraki maçında Bologna deplasmanına gidecek.
47 puanda kalan Milan ise Fiorentina'yı konuk edecek.
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