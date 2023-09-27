Napoli'nin paylaşımı Victor Osimhen'i kızdırdı Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, Victor Osimhen'i çileden çıkardı. Victor Osimhen'in kulübüne dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen, 0-0 sona eren Bologna maçında penaltı kaçırmıştı. Napoli'nin sosyal medya hesabı, Victor Osimhen'in penaltısıyla ilgili alaycı bir paylaşım yapınca olanlar oldu.

Video silinse de Osimhen dava açacak

Gelen tepkiler üzerine Napoli paylaşımı apar topar kaldırsa da görüntüler sosyal medyada viral oldu. Victor Osimhen'in, söz konusu paylaşım sonrası küplere bindiği ve kulübüne dava açmaya hazırlandığı ifade edildi.

Oyuncunun menajeri, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Osimhen ile alay edercesine paylaşılan bu video asla kabul edilemez. Yasal işlem başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Yaşanan olay sonrası Victor Osimhen'in Napoli'yle bağlarını büyük ölçüde kopardığı haberleri İtalyan basınında yer aldı.