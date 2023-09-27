Victor Osimhen, takım arkadaşlarını görmezden geldi Serie A ekibi Napoli'de Victor Osimhen krizi devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, takım arkadaşları Diego Demme ve Piotr Zielinski'yi görmezden geldi.

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ensonhaber.com

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in tepkisini çekmişti.

Ligde geçen hafta golsüz sona eren Bologna deplasmanında penaltı kaçıran 24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgili alaylı bir video paylaşımı yapan kulübüne karşı yasal yollara başvurabileceği belirtildi.

Sosyal medya hesabında Napoli formasıyla yayınladığı tüm fotoğraf ve videoları silen Nijeryalı golcüden yeni bir tepki daha geldi.

Tepkisine devam ediyor

Geçen sezon attığı gollerle Napoli'nin 33 sene sonra Serie A şampiyonu olmasında büyük bir pay sahibi olan forvet oyuncusu, takımın tesislerinde şaşırtan bir harekete imza attı.

Osimhen, takım arkadaşları Piotr Zielinski ve Diego Demme'yi görmezden geldi.

Yıldız futbolcunun, Demme'nin elini havada bırakması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaya çıkan bu anlar kısa sürede çok kez izlendi.