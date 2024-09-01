Napoli'nin yıldızı David Neres, arabasında soyuldu Napoli forması giyen David Neres, Parma maçının ardından arabasında silahlı soyguna uğradı. Saldırganlar, Neres'in 100 bin euro değerindeki saatini çaldı. Saldırı sırasında Neres'in ailesinin de arabada olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Parma'yı konuk etti.

Napoli, 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Parma, 19. dakikada penaltıdan Ange Bonny ile öne geçti.

Napoli, yeni transferi Romelu Lukaku ile 90+2'de eşitliği buldu.

Napoli, 90+7'de Andre Zambo Anguissa'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İSTİYORDU

Müsabakanın ardından ise bu transfer döneminde Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği David Neres, talihsiz bir olayla karşılaştı.

ARABASINDA SİLAHLI SOYGUNA UĞRADI

Napoli forması giyen David Neres, Parma maçının ardından arabasında silahlı soyguna uğradı.

Saldırganlar, hücum oyuncusunun 100 bin euro değerindeki saatini çaldı. Saldırı sırasında Brezilyalı futbolcunun ailesinin de arabada olduğu belirtildi.

TARAFTARLAR TESELLİ ETTİ

Neres, saldırı sonrası kaldığı lüks otele dönerken Napoli taraftarları 27 yaşındaki futbolcuyu burada karşıladı ve teselli etti.