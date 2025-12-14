Abone ol: Google News

Napoli'ye Udinese çelmesi!

Napoli, Serie A'nın 15. haftasında deplasmanda Udinese'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 19:06
  • Napoli, Serie A'nın 15. haftasında Udinese'ye deplasmanda 1-0 yenildi.
  • Udinese'nin galibiyet golünü 73. dakikada Jürgen Ekkelenkamp attı.
  • Bu skorla Udinese 10. sıraya yükseldi, Napoli ise liderlik şansını kaçırdı.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Udinese, sahasında Napoli'yi konuk etti.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese, 1-0 kazanmayı başardı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.

UDINESE 2 KEZ VAR'A TAKILDI

Ev sahibi ekibin karşılaşmada 54. dakikada Keinan Davis ile 70. dakikada Nicolo Zaniolo ile bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal oldu.

NAPOLI ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Bu sonuçla birlikte Udinese, 21 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Liderlik şansını kaçıran Napoli ise maç fazlasıyla lider Milan'ın 1 puan gerisinde konumlandı.

Ligde gelecek hafta Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli, Cremonese deplasmanında mücadele edecek.

