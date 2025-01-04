Ndombele'nin asist yaptığı maçta Nice, Rennes'i yendi

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nice, Rennes'i ağırladı.
Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Nice'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Guessand, 34. dakikada Diop ile 45+5. dakikada Laborde attı.
Rennes'in sayılarını 27. dakikada ile Kalimuendo 49. dakikada Truffert kaydetti.
NDOMBELE ASİST YAPTI
Nice'in ilk golünde asisti Galatasaray'ın eski futbolcusu Tanguy Ndombele yaptı.
Öte yandan Nice'te Pablo Rosario, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla puanını 27 yaparak 4. sıraya yerleşen Nice, ligdeki bir sonraki maçında Reims deplasmanına gidecek.
17 puanla 13. sırada yer alan Rennes ise Marsilya'yı konuk edecek.
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