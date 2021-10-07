Newcastle United taraftarları takımlarının 3OO milyon sterlin karşılığında Prens Muhammed bin Selman'a satılmasından sonra kutlamalara başladı.

Arap iş ve devlet adamlarının Avrupa liglerindeki takımlara olan ilgisi devam ediyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Uzun süredir futbol camiasının konuştuğu satış nihayet gerçekleşti.

300 MİLON STERLİNE SATILDI

Siyah Beyazlı ekip, 352 milyon euro karşılığında Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki konsorsiyuma satıldı.

Premier Ligi’nden yapılan açıklamada, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media’dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Tüm taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 300 milyon sterlin değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.

TARAFTARLAR SATIŞI KUTLADI

Newcastle United böylece dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, St. James' Park önünde kutlamalara başladı.

Newcastle United taraftarları takımın Prens Selman'a satılışını kutladı VİDEO