Neymar: Futbola dönmek için sabırsızlanıyorum Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Pablo Neymar, futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.

Pablo Neymar, internet sitesinde yer alan açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.

"NORMALDEN DAHA FAZLA ANTRENMAN YAPIYORUM"

Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Maç eksikliğimi telafi etmek için normalden daha fazla antrenman yapıyorum." yorumunu yaptı.

"OYNAMAYI, REKABETİ VE ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM"

Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor. Oynamayı, rekabeti ve takım arkadaşlarımı gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.

PSG ŞAMPİYON İLAN EDİLMİŞTİ

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan PSG, şampiyon ilan edilmişti.