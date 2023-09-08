Neymar: Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligue 1'i geçebilir Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligue 1'den daha kaliteli duruma gelebileceğini ifade etti.

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90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız devi Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Neymar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'da yıllık 100 milyon euro maaş alacak olan yıldız futbolcu, ülkesi Brezilya'nın Bolivya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası eleme maçı öncesinde bir karşılaştırma yaptı.

"Ligue 1'den daha iyi olması mümkün"

31 yaşındaki isim, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha iyi durumda olabileceğini belirterek şu sözleri sarf etti:

Futbol topu her yerde yuvarlak, Suudi Arabistan Ligi'ni oluşturan yıldızlar göz önüne alındığında Ligue 1'den daha iyi olması mümkün. İlk gittiğimde Fransa Ligi'nin de kolay olduğunu söylemişlerde ama en çok acı çektiğim yer orası oldu.

"Çok iyi şekilde karşılandım ve ben seçimimden memnunum"

Suudi Arabistan'a uyum sağlamakta zorluk çekeceğini düşünmediğini belirten Neymar, şu ifadeleri kullandı: