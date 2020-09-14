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    Neymar: VAR'ın ırkçıları da yakalamasını istiyorum

    Neymar: VAR'ın ırkçıları da yakalamasını istiyorum

    Neymar, 5 kırmızı kartın çıktığı PSG-Marsilya maçında Alvaro Gonzalez'in kendisine "Maymun o.ç." dediğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 10:46
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    Sezona Lens yenilgisiyle başlayan Paris Saint Germain, ligin ikinci haftasında ezeli rakibi Marsilya ile karşılaştı.

    Rakibine 1-0 mağlup olan Fransız devi, ayrıca maç sonu çıkan kavga nedeniyle Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa gibi isimleri de kaybetti.

    Neymar: VAR ın ırkçıları da yakalamasını istiyorum #1

    "VAR IRKÇILARI DA BULSUN"

    Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Alvaro Gonzalez'in kendisine ırkçılık yaptığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, maçın ardından twitter hasabından sert açıklamalarda bulundu.

    Neymar, "Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu. VAR'ın benim 'saldırdığımı' yakalaması çok kolay... Fakat ırkçının bana, 'Maymun. O.Ç" dediği anları da yakalamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Neymar: VAR ın ırkçıları da yakalamasını istiyorum #2

    Neymar: VAR ın ırkçıları da yakalamasını istiyorum #3

    Neymar: VAR ın ırkçıları da yakalamasını istiyorum #4

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