Neymar: VAR'ın ırkçıları da yakalamasını istiyorum

Neymar, 5 kırmızı kartın çıktığı PSG-Marsilya maçında Alvaro Gonzalez'in kendisine "Maymun o.ç." dediğini iddia etti.

Sezona Lens yenilgisiyle başlayan Paris Saint Germain, ligin ikinci haftasında ezeli rakibi Marsilya ile karşılaştı.

Rakibine 1-0 mağlup olan Fransız devi, ayrıca maç sonu çıkan kavga nedeniyle Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa gibi isimleri de kaybetti.

"VAR IRKÇILARI DA BULSUN"

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Alvaro Gonzalez'in kendisine ırkçılık yaptığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, maçın ardından twitter hasabından sert açıklamalarda bulundu.

Neymar, "Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu. VAR'ın benim 'saldırdığımı' yakalaması çok kolay... Fakat ırkçının bana, 'Maymun. O.Ç" dediği anları da yakalamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.