Neymar'a yapay göl cezası: 3.3 milyon dolar Brezilya'da kendisine 10 bin metrekarelik bir arazide villa yaptıran Neymar, yapay göl yaptırdığı için 3.3 milyon dolar ceza yedi.

Brezilya'da Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasındaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Neymar ceza aldı. 4 ayrı çevre suçu işlediği kararlaştıran yıldız futbolcu, 3.3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Diario Ole'deki habere göre; 31 yaşındaki Neymar, "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi", "Nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi" ve "İzinsiz olarak arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikayetlerinden dolayı suçlu bulundu. 10 bin metrekarelik alana sahip Neymar, Mangaratiba'daki villasını 2016 yılında satın aldı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen villada helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve kondisyon merkezi bulunuyor.