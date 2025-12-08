Abone ol: Google News

Neymar'ın takımı Santos, ligde kaldı

Yıldız futbolcu Neymar, son 3 maçında 5 gol atarak takımı Santos'u adeta küme düşmekten kurtardı.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 08:59
  • Neymar, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'un küme düşmesini önledi.
  • 38. haftada Santos, Cruzeiro'yu 3-0 mağlup etti.
  • Santos, bu galibiyetle puanını 47'ye yükselterek ligde kaldı.

Brezilya Serie A'nın 38. haftasında Santos, Cruzeiro'yu konuk etti.

Urbano Caldeira Stadı'nda oynanan ve Neymar'ın ilk 11'de başladığı mücadeleyi Santos 3-0 kazandı.

Santos'un gollerini 26. ve 28. dakikalarda Thaciano ve 60. dakikada Joao Schmidt kaydetti.

LİGDE KALDILAR

Bu galibiyetin ardından Santos, puanını 47'ye yükselterek ligde kalmayı başardı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN OYNADI

Bir süredir menisküs sakatlığına rağmen ameliyat olmayı reddedip forma giyen Neymar, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'u adeta küme düşmekten kurtardı.

BREZİLYA LİGİ'NDE PUAN DURUMU

