Emre Sakçı'dan ikinci gümüş madalya

Milli yüzücü Emre Sakçı, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 09:35
  • Emre Sakçı, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarıştı.
  • 50 metre kurbağalama finalinde 25.85 saniye ile gümüş madalya kazandı.
  • Daha önce 100 metre kurbağalama finalinde de gümüş madalya almıştı.

Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Emre Sakçı yarıştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Lublin kentindeki şampiyonada ay-yıldızlı sporcu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 25.85'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyonada 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle de gümüş madalya elde etmişti.

