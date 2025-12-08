Emre Sakçı'dan ikinci gümüş madalya

- Emre Sakçı, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarıştı.
Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Emre Sakçı yarıştı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Lublin kentindeki şampiyonada ay-yıldızlı sporcu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 25.85'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI
Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyonada 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle de gümüş madalya elde etmişti.